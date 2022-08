Respectul nostru, maestre!

Dirijorul Ovidiu Dan Chirila, fost director al Filarmonicii Brasov, a trecut la cele vesnice. Dupa cum am relatat in editia de ieri, maestrul s-a stins din viata miercuri, 10 august, si a lasat in urma regrete in lumea muzicala brasoveana."Am aflat cu mare tristete ca maestrul Ovidiu Dan Chirila ne-a parasit. O sa ne aducem, toti, cu mare mare drag, aminte de dumnealui si chiar in deschiderea stagiunii am propus un moment omagial. De altfel, vom si scoate din arhiva noastra cateva imagini si ... citeste toata stirea