Restaurarea Cetatii Fagaras se apropie de final. Monumentul poate fi vizitat de turisti

Incepute in luna mai a anului 2020, lucrarile de restaurare a Cetatii de la Fagaras se apropie de final. Potrivit reprezentantilor Primariei Fagaras, in acest moment se lucreaza la constructia celui de-al doilea pod, al Cetatii Fagaras, la intrarea principala a monumentului istoric. Acesta va fi realizat din lemn si va avea o lungime de 50 de metri, cu o parte mobila care se va ridica, la fel cum se intampla in secolul al XVII-lea. Dupa ce va fi construit, acest pod va fi integra intr-un ... citeste toata stirea