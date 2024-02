Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca in conformitate cu datele publicate de Asociatia Nationala a Producatorilor de Cereale, incepand cu data de 6 februarie 2024, se vor desfasura actiuni de protest, in intervalul orar 10:00 - 12:00, prin blocarea drumurilor principale si a punctelor de frontiera din Republica Bulgaria, potrivit unui comunicat MAE.Astfel, in cazul frontierei comune ... citeste toata stirea