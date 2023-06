Primaria Fagaras anunta restrictii de circulatie a orasului in urmatoarele doua luni.Municipalitatea transmite ca au inceput lucrarile de modernizare a strazilor, astfel in mai multe zone din Fagaras sunt restrictii de circulatie.In urma inceperii lucrarilor de executie privind proiectul "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului Fagaras" traficul rutier se va desfasura astfel:Este inchisa circulatia pe strada Mihai Viteazu de la ... citeste toata stirea