Restrictii de circulatie in ziua Crosului 15 Noiembrie. Mai multe linii RATBV vor fi suspendate

Avand in vedere ca duminica, 13 noiembrie, intre orele 11.00 si 13.00, se va desfasura Crosul 15 Noiembrie, pe strazile incluse in traseul acestei competitii vor fi instituite restrictii de circulatie ce vor afecta inclusiv transportul in comun. Crosul se va desfasura pe traseul Parcul Industrial Roman - Strada Poienelor - Calea Bucuresti - Spitalul Judetean - Spitalul Astra - Bulevardul 15 Noiembrie - Intersectia "Trei Alimentare" - Centrul Civic - AFI Mall - Tribunalul Brasov - Spitalul CFR - ... citeste toata stirea