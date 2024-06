Restrictii de circulatie in zona Prefecturii, in ziua alegerilor

Restrictii de circulatie in zona Prefecturii, in contextul alegerilor europarlamentare si alegerilor locale.In data de 9 iunie 2024 cand vor avea loc alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European si alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, vor fi restrictii de circulatie in zona Prefecturii Brasov.Va fi permis doar accesul autovehiculelor care transporta presedintii birourilor electorale din judet la sediul institutiei."Restrictie de circulatie in ... citește toată știrea