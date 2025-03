Restrictii de circulatie pe DN 10, Buzau - Brasov. Cat vor dura lucrarile

Timp de 8 luni, pe DN 10, care leaga Brasovul de Buzau, se va circula cu restrictii.Distribuie daca iti place!Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Buzau anunta intreruperea temporara a circulatiei, in intervale de 30-60 de minute, incepand de miercuri, 5 martie, pe DN 10, Brasov-Buzau, in zona barajului Siriu, unde au loc frecvente caderi de stanci de pe versanti.Restrictii pe DN 10 de astazi, 5 martiePe DN 10 au inceput lucrarile in cadrul proiectului "Punere in siguranta drum ... citește toată știrea