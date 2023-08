Lucrarile de reparatii strazi programate pentru aceasta perioada sunt in plina desfasurare. Pe Drumul Poienii, intre Livada Postei si Turnul Alb, au inceput deja lucrari de frezare si asfaltare a carosabilului, reparare a trotuarelor si inlocuire a bordurilor. Sunt introduse restrictii in intervalul 8.00 - 17.00, circulatia rutiera desfasurandu-se pe o banda, alternativ, si fiind dirijata de piloti de circulatie. Pe drumul Poienii se va mai lucra pe trei tronsoane - in zona Belvedere, in zona ... citeste toata stirea