Restrictii de circulatie pentru camioane au fost impuse din cauza caniculei, pe mai multe drumuri din tara.Restrictiile de circulatie instituite sambata si duminica, pentru camioane, se vor prelungi cu inca o zi, acestea fiind valabile si luni. De asemenea, vor fi extinse si in alte judete."Pe langa restrictiile instituite sambata si duminica, respectiv 25 - 26.08.2023, in intervalul orar 11:00 - 20:00, acesteea se vor prelungi cu inca o zi (luni - 28.08.2023) in acelasi interval orar ... citeste toata stirea