Restrictii de circulatie pe Valea Oltului (DN7) timp de o luna

Au fost instituite restrictii de circuatie pe Valea Oltului (DN 7), pana pe 15 decembrie, in vederea realizarea la Caineni a unui sens giratoriu provizoriu necesar pentru lucrarile la autostrada Sibiu-Pitesti. In perioada cu restrictii, in zona afectata - kilometrul 234+200 - se va circula fie pe un sector de drum ingustat, fie alternativ si dirijat de piloti de circulatie, potrivit Agerpres."In vederea executarii lucrarilor de amenajare a sensului giratoriu in solutie provizorie pentru