Restrictii pe Valea Oltului. Cad pietre de pe versanti

Sunt restrictii temporare pe ambele sensuri, alternativ, pe DN 7 - Valea Oltului, pentru degajarea unei stanci din care cad pietre ce pun in pericol traficul rutier. Pe Valea Oltului a plouat torential si cad pietre de pe versant, mai ales in zona Brezoi. De asemenea, in zona localitatii Golesti au cazut copaci din cauza vremii nefavorabile, titreaza profit.ro.Astfel, joi, la nivelul Serviciului Rutier Valcea s-a constituit o comisie mixta pentru realizarea unei revizii pe DN7 in vederea