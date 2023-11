Aproape 70.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului si pana acum pentru candidatii care se incadreaza in zona de specialisti si manageri, conform site-ului eJobs. Numarul reprezinta aproximativ 25% din totalul joburilor scoase in piata in 2023, pentru toate nivelurile de cariera si pregatire. Salariul mediu net, la nivel national, pentru specialistii care au cel putin 5 ani de experienta este de 5.000 de lei pe luna, potrivit datelor platformei."Specialistii, seniorii si ... citeste toata stirea