O retea de trafic de bebelusi cu intermediari romani a fost destructurata in Grecia. Un copil costa intre 70.000 si 120.000 de euro. Autoritatile au arestat noua persoane, intre care si o romanca.Noua persoane, intre care si o romanca, au fost arestate in Creta, iar altele sunt date in urmarire internationala, fiind acuzate de crearea unei retele internationale de trafic de persoane exploatate pentru prelevare ilegala de ovule sau folosite ca mame surogat.30 de tinere din Romania, Ucraina, ... citeste toata stirea