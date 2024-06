Retea nationala de ghisee unice de eficienta energetica

Guvernul a aprobat infiintarea retelei nationale de ghisee unice de eficienta energetica, in scopul oferirii serviciilor de informare, consiliere tehnica si sprijin in domeniul eficientei energetice si al productiei de energie din surse regenerabile pentru consumatori si prosumatori. Actul normativ prevede infiintarea si operationalizarea a minimum 42 de ghisee unice, cate unul in fiecare judet si unul in municipiul Bucuresti, reteaua nationala fiind coordonata de Ministerul Dezvoltarii, ... citește toată știrea