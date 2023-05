Reteaua de alimentare potabila din Sercaia va fi extinsa in toate cele trei sate ale comunei (Sercaia, Halmeag, Vad), proiectul fiind in acest moment in etapa obtinerii acordului din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov. In total, noua retea va avea o lungime de 6634,8 m, din care in 3840,3 m in satul Sercaia, 993,3 m in satul Halmeag si 1801,2 m in satul Vad. Cele mai complicate lucrari vor viza satul Halmeag, unde nu se poate asigura presiunea necesara. Pentru a se rezolva ... citeste toata stirea