Reteaua de clinici medicale private Regina Maria a cumparat 51% din lantul de clinici stomatologie Dr. Leahu, au declarat pentru Ziarul Financiar surse de pe piata de capital. Negocierea a durat aproape un an, iar fondul de investitii Morphosis a vandut toate actiunile in aceasta tranzactie. Ionut Leahu, fondatorul si CEO companiei, a pastrat 49% din actiunile companiei.Clinicile Dentare Dr. Leahu au inregistrat anul trecut venituri cumulate de 132 milioane lei, in crestere cu 31% fata de ... citeste toata stirea