Chiar daca a fost anuntata de mai multi ani, bransarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov la sistemul centralizat de termoficare a ramas pana acum in stadiul de proiect. De altfel, lucrarile nu vor incepe prea curand, avand in vedere ca in acest moment investitia este in etapa aprobarii valorii actualizate a lucrarilor.Astfel, pe ordinea de zi a sedintei de plen a Consiliului Local Brasov de miercuri, 26 aprilie, se regaseste un proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor