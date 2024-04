Retelele de apa si canalizare din judetul Brasov, modernizate prin Programul "Anghel Saligny". Contractele de finantare au fost semnate in 10 aprilie

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a semnat, miercuri, 10 aprilie, 39 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 394.063.208 de lei. Trei dintre aceste proiecte, cu o valoare totala de 11.920.000 lei, vizeaza lucrari in doua comune din judetul Brasov.Astfel, comuna Harseni va beneficia de 920.000 de lei, pentru doua proiecte, unul pentru extinderea retelei de apa in catunul Malinis (473. ... citește toată știrea