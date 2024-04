Retragerea cu torte, aplaudata la scena deschisa de brasoveni

Cel mai asteptat si mai spectaculos dintre momentele organizate in fiecare an de jandarmii brasoveni de ziua lor este retragerea cu torte. Si in acest an, miercuri seara, angajatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean si ai Brigazii Mobile de Jandarmi Brasov au pornit din capatul de linie din Astra si au strabatut intreg orasul. Traseul a fost Strada Poienelor (statia RAT Brasov) - Calea Bucuresti - Strada Toamnei - Bulevardul Mihail Kogalniceanu - Bulevardul Victoriei - Bulevardul Garii - Sala ... citește toată știrea