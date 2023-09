In weekend-ul 22-24 septembrie, in Piata Sfatului, brasovenii pot retrai atmosfera orasului de altadata, gratie evenimentului "Retro Marktplatz", pregatit de Asociatia "Breasla Mestesugarilor din Tara Barsei", in parteneriat cu Primaria Brasov. Organizatorii au pregatit mai multe surprize celor care vor vizita targul.Ziar vintageAstfel, a fost editat ziarul "Piata Sfatului", in format mare, alb-negru, imitand paginatia ziarelor brasovene din secolele trecute. Publicatia reproduce numeroase ... citeste toata stirea