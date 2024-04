Retroparada primaverii, sambata, in Piata Sfatului

Retromobil Club Romania organizeaza Retroparada Primaverii in Piata Sfatului.Brasovul este din nou gazda unui eveniment marca Retromobil Club Romania.Pasionatii de autoturisme clasice au ocazia sa vada samba, in Piata Sfatului o serie importanta de masini atestate istoric in cadrul evenimentului Retroparada Primaverii..Zeci de autovehicule istorice ale membrilor Retromobil Club Romania sunt ... citește toată știrea