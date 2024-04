RetuRO a deschis la Brasov un nou centru pentru colectarea ambalajelor SGR. Acest centru va procesa 240 de milioane de ambalaje pe an

RetuRO, administratorul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a deschis in 1 aprilie, in judetul Brasov, cel de-al treilea centru regional de colectare a ambalajelor SGR, situat in cadrul parcului logistic VGP.Cu o suprafata de 3.300 de metri patrati, centrul regional din Brasov este dotat cu echipamente avansate de procesare a ambalajelor, care includ masini de numarat PET-uri si doze de aluminiu, masini de numarat ambalaje din sticla, ... citește toată știrea