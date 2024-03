RetuRO pregateste deschiderea unui spatiu destinat colectarii ambalajelor la Brasov

RetuRO pregateste deschiderea de noi spatii destinate colectarii ambalajelor in mai multe locatii din tara, printre care si judetul Brasov.Capacitatea centrului regional din localitatea Bontida, judetul Cluj, infiintat pentru numararea si sortarea ambalajelor SGR colectate la nivel national, a fost extinsa, iar noi astfel de centre vor fi deschise in urmatoarele trei luni in judetele Brasov, Ilfov, Dolj, Bacau si Prahova, a anuntat, joi, RetuRO, administratorul Sistemului de ... citește toată știrea