Revelion 2023. Trecerea dintre ani va fi marcata de spectacole si focuri de artificii in mai multe localitati din judetul Brasov.Primarii din judetul Brasov au organizat pentru Revelion 2023 o serie de evenimente si spectacole de artificii pentru trecerea in noul an.Foc de artificii in Fagaras, in noaptea dintre aniFagarasenii care vor sa petreaca impreuna ... citeste toata stirea