Revine iarna. Ninsori in Maramures, Transilvania si Moldova, pana luni seara

ANM a anuntat ninsori in Maramures, Transilvania si Moldova, pana luni seara.Iarna revine in Maramures, Transilvania si Moldova.Meteorologii anunta ca vor fi ninsori in Maramures, nordul si estul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei, in timp ce in restul tarii se vor semnala ploi si lapovita.Temperaturile maxime scad, incepand din nord-vestul si nordul tarii, si luni si in celelalte regiuni, iar minimele vor deveni preponderent negative.Administratia Nationala de Meteorologie a ... citește toată știrea