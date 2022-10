Revolta novembristilor, marcata si cu lasere pe Tampa si Piata Sfatului

Brasovul va marca si in acest an revolta anticomunista din 15 Noiembrie 1987, cand muncitorii de la "Steagu' Rosu" (fabrica de autocamioane) au iesit in strada pentru a protesta impotriva regimului comunist. Pentru a putea organiza o serie de evenimente, Asociatia "15 Noiembrie 1987" Brasov va beneficia de o finantare de la bugetul local in valoare de 200.000 lei, din care 100.000 lei se vireaza asociatiei, iar 100.000 lei vor fi folositi de Primaria Brasov pentru asigurarea bunurilor si ... citeste toata stirea