Rezidentiat 2022: Pragul de admitere urca la 65%

Pragul de promovare a examenului de intrare in Rezidentiat urmeaza sa creasca de la 60% la 65%, potrivit unui proiect de metodologie publicat de Ministerul Sanatatii.Ministerul Sanatatii inaspreste conditiile de admitere la Rezidentiat din anul 2022. Acesta vrea sa schimbe pragul de admitere la rezidentiat, programat pentru 20 noiembrie, relateaza edupedu.ro.Concret, in proiectul de metodologie pus in dezbatere pe 6 octombrie, pragul creste la 65% raspunsuri corecte, fata de 60% cat era ... citeste toata stirea