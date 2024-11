Rezidentiat, in 17 noiembrie. Pentru farmacie si medicina dentara, Brasovul nu are nici locuri, nici posturi

Concursul de intrare in rezidentiat 2024 pe loc sau pe post va avea loc in 17 noiembrie, in sase centre universitare din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Candidatii inscrisi in concurs din Brasov vor sustine examenul intr-unul din aceste centre universitare.Pe de alta parte, cei care vor sa practice Medicina la Brasov trebuie sa stie ca locuri sunt in total 74, cele mai multe locuri fiind pentru medicina de familie (12), chirurgie generala (5) si ... citește toată știrea