Rezidentiat in mai

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a decis organizarea unei sesiuni extraordinare a concursului de rezidentiat in data de 14 mai 2023. Examenul de rezidentiat va fi organizat pentru 628 de locuri si posturi ramase neocupate in sesiunea noiembrie 2022.Sesiunea se va desfasura impreuna cu Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti. Concursul va fi organizat in mod similar cu cel din luna noiembrie si va avea o durata de patru ore, in care trebuie rezolvate teste de ... citeste toata stirea