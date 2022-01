Rezistenta Anticomunista: Mazilu si Mogos, eroii de la Radu Negru, impuscati in Banat. Scrisoarea Tatianei, sora lui Nicolae Mazilu

Din 1948 pana in 1950, in satele fagarasene s-au format grupuri de localnici care incercau sa convinga taranimea sa nu se inscrie in gospodariile agricole colective. Multi tarani au stat ascunsi pentru a evita intalnirile cu comunistii care ii obligau sa-si predea pamanturile si animalele la colectiv. In sate precum Ileni, Voivodeni, Vistea, Mandra, militienii au tras cu armele asupra tinerilor. S-au remarcat atunci Nicolae Mazilu si Ioan Mogos, elevi la Liceul Radu Negru, care le-a raspuns ... citeste toata stirea