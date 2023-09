Compania franceza de biotehnologie OSE Immunotherapeutics a prezentat luni rezultatele pozitive ale vaccinului sau terapeutic Tedopi in cazul pacientilor cu cancer pulmonar avansat, demonstrand o reducere a riscului de deces in comparatie cu chimioterapia, relateaza AFP."La un an de la inceperea tratamentului, 44,1% dintre acesti pacienti erau inca in viata in grupul care a primit vaccinul, fata de numai 27,5% in grupul de chimioterapie", potrivit ... citeste toata stirea