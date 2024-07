Rezultate usor mai bune, dar niciun 10. "Saguna", "Mesota"si "Honterus", singurele colegii din judet unde toti candidatii au trecut Bacalaureatul

Rezultatele la sesiunea de Bacalaureat 2024 au fost afisate luni, 8 iulie, pe bacalaureat.edu.ro. In acest an, judetul Brasov nu are niciun candidat de 10, cea mai mare medie fiind obtinuta de un absolvent de la Colegiul National "Andrei Saguna" - 9,98. Imediat in top sunt trei candidati cu 9,95, de la Colegiul National "Dr. Ioan Mesota".De altfel, Colegiile Nationale "Andrei Saguna" si "Dr. Ioan Mesota" sunt colegiile care au promovare 100% la examenul de Bacalaureat, iar lor li se adauga si ... citește toată știrea