Rezultatele finale la Evaluarea Nationala, dupa solutionarea contestatiilor, vor fi afisate astazi, 4 iulie.Inainte de contestatii, 76,2% dintre candidatii care au sustinut examenul au obtinut medii peste 5, procentul fiind mai mic decat in ultimii doi ani.Potrivit datelor transmise de Ministerul Educatiei, Evaluarea Nationala a fost sustinuta, in acest an, de 154.115 ... citeste toata stirea