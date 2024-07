Rezultatele finale la Evaluarea Nationala vor fi afisate astazi

Rezultatele finale la Evaluarea Nationala vor fi afisate marti, 9 iulie.Rezultatele finale la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate marti, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Rata de promovare inregistrata inainte de contestatii a fost de 74,4% (rezultate in ultimii trei ani: 76,2% in anul 2023, 82,3% in anul 2022, respectiv ... citește toată știrea