Rezultatele la Evaluarea Nationala vor fi afisate miercuri, 28 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Rezultatele la Evaluarea Nationala vor fi afisate miercuri, 28 iunie, pana la ora 14,00, in centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.Contestatiile vor putea fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice tot miercuri, in intervalul orar 16,00 - 19,00, si joi, in intervalul orar ... citeste toata stirea