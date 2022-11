RIAL Brasov vrea sa scape de administrarea imobilelor

RIAL Brasov, o societate comerciala aflata sub autoritatea Consiliului Local Brasov, ar putea trece printr-o reorganizare profunda. Cel putin aceasta este propunerea directorului societatii, Sorin Jula, care a mentionat ca a transmis planul de reorganizare catre Primaria Brasov inca din luna iunie a acestui an, insa, pana acum administratia locala nu a dat un raspuns clar, propunerea lui fiind, inca, in etapa de analiza.Mai exact, propunerea directorului RIAL este ca activitatea de ... citeste toata stirea