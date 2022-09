RIAL scoate la licitatie un nou lot de locuinte de inchiriat

Societatea RIAL, care administreaza patrimoniul imobiliar al Primariei Brasov, va scoate la licitatie in data de 12 septembrie mai multe spatii pe care le administreaza. Majoritatea sunt in zona centrala a orasului si sunt atat imobile ce pot fi utilizate drept spatii comerciale, cat si o serie de locuinte. Vorbim atat apartamente la bloc, in zonele Bartolomeu, Florilor si Noua, cat si de camere sau apartamente in case in zona centrala a orasului.Preturile lunare pentru inchiriere au fost ... citeste toata stirea