"Ridicat" de comune: Brasovul continua sa fie fruntas la autorecenzare

Dupa ce a trecut o treime din perioada in care romanii pot recurge la autorecenzare, Brasovul este al doilea judet al tarii la acest capitol. Lider este judetul Botosani, iar brasovenii sunt inaintea celor din Ilfov, Cluj, Timis sau municipiul Bucuresti. La nivel national, media este 13 procente."Brasovul are 18,43%, iar jumatate dintre acestia s-au autorecenzat fara ajutor, in timp ce Botosaniul, care este pe primul loc, are 97% autorecenzari asistate si asta spune ceva. Procente si mai mari ... citeste toata stirea