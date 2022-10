Ridicati de acasa: un hot - suspect si o tanara angajata - hoata dovedita

La data de 7 octombrie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov au pus in executare un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, emis de Judecatoria Brasov pe numele unui barbat, in varsta de 38 ani, din municipiul Brasov, pentru savarsirea infractiunii de furt. Barbatul a fost ridicat de la domiciliu si depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie ... citeste toata stirea