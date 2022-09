Ridicati de acasa: Un talhar, un hot si-un criminal

La data de 21 septembrie, Politia Sacele a pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Brasov pe numele unui tanar din oras, in varsta de 21 ani, prin care acesta este condamnat la o pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de "talharie calificata" si "loviri sau alte violente".In aceeasi zi, politistii de la Victoria au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria ... citeste toata stirea