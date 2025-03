Risc crescut de avalansa in Muntii Bucegi, la peste 1.700 de metri. Recomandarile salvamontitilor brasoveni

Salvamont Brasov atrage atentia asupra riscului crescut de avalansa in Muntii Bucegi.Distribuie daca iti place!SPJ Salvamont Brasov atrage atentia asupra riscului insemnat de avalansa in Muntii Bucegi! Marti, in jurul orei 10:30, o avalansa de placa s-a declansat din Padina Crucii, coborand pana aproape de poteca turistica.In Muntii Bucegi, la altitudini de peste 1.700 de metri, riscul de avalansa este insemnat, in special din cauza insolatiei si cresterii temperaturilor.Stratul de ... citește toată știrea