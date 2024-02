Risc de avalanse in Muntii Fagaras: 4 din 5

Salvamont Brasov avertizeaza ca in Muntii Fagaras riscul producerii de avalanse este mare (4 din 5) si le recomanda iubitorilor muntelui sa evite deplasarea in aceste zone."La peste 1.800 metri, pe arii extinse, s-au semnalat ninsori insemnate cantitativ, care au depus peste 30-40 cm de zapada proaspata, iar pe versantii nordici local peste 50-60 centimetri. Vremea va continua sa se raceasca, va mai ninge, iar stratul va mai inregistra cresteri locale de peste 15-20 cm. In zona crestelor se ... citește toată știrea