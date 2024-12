Risc insemnat de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi si Ceahlau. Recomandari pentru turisti si pasionati de sporturi de iarna

Salvamont Brasov avertizeaza ca este risc insemnat de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi si Ceahlau.Este risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri, in muntii Fagaras, Bucegi si Ceahlau, in urma ninsorilor din ultimele zile.In urma analizelor efectuate si a informatiilor furnizate de catre specialisti, stratul de zapada in zonele montane inalte a crescut semnificativ in ultimele zile. In Carpatii ... citește toată știrea