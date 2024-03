Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de avalanse in Muntii Fagaras si in cateva masive din tara.Risc insemnat de avalanse in Muntii Fagaras, dar si in muntii Bucegi, Tarcu, Godeanu, Parang, Sureanu si RodneiMeteorologii avertizeaza ca este risc insemnat, de gradul trei din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Fagaras, Bucegi, Tarcu, Godeanu, ... citește toată știrea