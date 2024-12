Risc mare de producere a avalanselor in zonele inalte din Muntii Fagaras si Bucegi. Vantul va bate cu peste 110 km la ora

Meteorologii anunta ca riscul de producere a avalanselor este insemnat - gradul trei pe o scara de la 1 la 5, pana in 25 decembrie la ora 20.00, in zonele inalte din Muntiin Fagaras si Bucegi. Va continua sa ninga, iar vantul va sufla cu putere.Potrivit ANM, in zona montana stratul vechi de zapada este in mare parte stabilizat, cu exceptia zonelor unde sunt depuneri insemnate, care in partea superioara continua sa prezinte un strat cu rezistenta scazuta, de circa 10...25 cm, putin stabilizat. ... citește toată știrea