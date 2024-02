Risc mare de producere a unor avalanse in Masivul Fagaras si in alte zone din tara

Meteorologii avertizeaza ca, pana miercuri seara, riscul de producere a unor avalanse este mare - gradul 4 din 5 - in Masivul Fagaras, in Muntii Parang-Sureanu, Tarcu-Godeanu si insemnat in Muntii Rodnei, Bucegi si Calimani-Bistritei.Potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administratia Nationala de Meteorologie, valabil pana miercuri seara, in Masivul Fagaras este risc mare (gradul 4 din 5) de producere a unor avalanse, la peste 1.800 de metri.Aici, pe arii extinse s-au semnalat ... citește toată știrea