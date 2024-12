Risc ridicat de producere de avalanse la peste 1800 m altitudine. La Balea Lac stratul de zapada are 60 cm

Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse, la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, Bucegi si Ceahlau, iar in ultimele doua zile "s-au semnalat mai multe curgeri si avalanse de suprafata in diferite masive", potrivit buletinului nivometeorologic transmis luni de catre Serviciul Regional de Prognoza a Vremii Sibiu, transmite Agerpres."Stratul de zapada a crescut in toate masivele montane, mai accentuat in Carpatii Orientali si estul celor Meridionali, ... citește toată știrea