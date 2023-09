Petrecem in medie peste 1.600 de ore pe an la birou. Tot acest timp petrecut la munca alaturi de colegi sau sarcinile realizate in echipa ii apropie pe oameni si multi ajung sa flirteze sau sa lege relatii serioase cu colegii de munca."Indragostirea la locul de munca este mult mai comuna decat am putea crede. In primul rand, este important sa fim constienti de trairile emotionale pe care le avem. Uneori trebuie sa ne dam seama daca ceea ce simtim este chiar ceea ce simtim. Este posibil sa ... citeste toata stirea