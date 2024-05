Ritualurile primei zile de Pasti

Ritualul de spalare pe fata in prima zi de Paste reprezinta pasul de intrare in sarbatoarea pascala: "Exista in traditie nenumarate purificari incepand din Vinerea Mare, Sambata Mare si chiar din dimineata primei zile de Paste, prin imbaierile rituale pentru a ne detasa de tot ceea ce inseamna raul nevazut. In prima zi de Paste, cel mai frumos bol din casa se umple cu apa. Este un ritual care se practica inca, chiar intr-un mod de experiment. Este vorba despre apa neinceputa, despre un ou rosu ... citește toată știrea