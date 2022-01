RMN Diagnostica Brasov - centru medical integrat: Policlinica si imagistica medicala

RMN Diagnostica, companie medicala prezenta de 15 ani in piata furnizorilor locali si regionali de servicii de sanatate anunta pacientii brasoveni faptul ca si in 2022 va oferi, cu aceeasi seriozitate, servicii medicale complete, pentru orice tip de afectiune. De la imagistica medicala la peste 40 de specialitati.Extinderea in comunitatile urbane din judetul Brasov marcheaza intrarea intr-o faza de maturizare a brandului RMN Diagnostica si angajamentul nostru de a continua extinderea ... citeste toata stirea